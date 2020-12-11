Южно-Сахалинск, , 04:35 — REGNUM Внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулся с автомобилем Nissan в Макаровском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД РФ.

Сообщается, что ДТП произошло вечером 10 декабря на автодороге Южно-Сахалинск — Оха. По предварительной версии, водитель внедорожника уснул за рулем на 150-м километре трассы, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. В результате аварии оба водителя получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Ростовской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком у посёлка Майский. В результате аварии легковушка загорелась, ее водитель погиб.