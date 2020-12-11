Новосибирск, , 04:30 — REGNUM В Новосибирской области с начала года ликвидировано более 10 тысяч техногенных пожаров, более четырёх тысяч возгораний сухой растительности, 333 лесных пожара, около двух тысяч дорожно-транспортных происшествий, более 80 происшествий на водоёмах, 255 аварий на объектах ТЭК и ЖКХ, 82 социально-значимых происшествия. Об этом сообщил начальник регионального управления МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

«Сложившаяся эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в работу всех органов власти, во все направления деятельности, в том числе в деятельность РСЧС. Однако введённые ограничительные меры и режим самоизоляции никак не повлияли на само реагирование экстренных служб, оказание помощи и спасение людей, — отметил Орлов. — С марта регион функционирует в режиме повышенной готовности, но задействованные службы слаженно и эффективно справляются со своими задачами».

Он подчеркнул, что главным результатом работы в условиях пандемии всех задействованных экстренных служб, органов исполнительной власти и добровольцев стало спасение 806 граждан.

На территории региона в 2020 году произошло около четырёх тысяч бытовых пожаров. Спасены 696 человек.