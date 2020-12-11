Хабаровск, , 03:47 — REGNUM Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ в рамках расследования уголовного дела по факту приготовления к хищению путём обмана имущества ООО «Торэкс-Хабаровск» (завод «Амурсталь») задержана бывший главный бухгалтер компании ООО «Торэкс» Галина Алейникова. Следствие её обвиняет в приготовлении к мошенничеству в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Ранее были задержаны пять соучастников Алейниковой.

По версии следствия, Галина Алейникова совместно с фигурантами уголовного дела намеревалась похитить более 305 млн рублей ООО «Торэкс-Хабаровск» путём искусственного создания несуществующей кредиторской задолженности. Соучастники обратились в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением о взыскании задолженности, предоставив фиктивные документы.

«Преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку противоправная деятельность организованной группы была пресечена правоохранительными органами», — пояснили следователи.

Подано ходатайство об избрании в отношении Алейниковой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, Арбитраж Хабаровского края рассмотрел иск сталелитейной компании «Торэкс-Хабаровск», где четвертью доли владеет жена бывшего губернатора Сергея Фургала — Лариса Стародубова. Ответчиком по делу на более чем 768 млн рублей выступает другой актив супруги арестованного экс-губернатора — ООО «Торэкс», которое работает в сфере обработки отходов и лома чёрных металлов.