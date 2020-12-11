Лас-Вегас, США, , 03:17 — REGNUM Не менее пяти человек погибли на трассе недалеко от американского города Лас-Вегас после того, как грузовой автомобиль врезался в группу велосипедистов, сообщает издание The New York Times со ссылкой на полицию штата.

В колонне двигалось 20 велосипедистов, которых сопровождала легковая машина. При ДТП также пострадали четыре велосипедиста и водитель автомобиля сопровождения. Один из них доставлен в госпиталь на вертолете в критическом состоянии. Водитель грузовика не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в Техасе при столкновении двух легковых автомобилей погибли пять человек.

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