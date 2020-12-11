Вашингтон, 11 декабря 2020, 03:05 — REGNUM Американский истребитель F-16 разбился в ходе тренировочного полета в штате Мичиган, сообщает пресс-служба Национальной гвардии США в Висконсине.
В ведомстве заявили, что пилот истребителя погиб в ходе авиакатастрофы. Пока причины крушения самолета выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря американский истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Нацгвардии штата Висконсин потерпел крушение в штате Мичиган. На месте происшествия велись поисково-спасательные работы, однако подробностей инцидента не предоставлялось.
Читайте ранее в этом сюжете: В США потерпел крушение истребитель F-16