Нукуалофа, , 00:45 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы у берегов Тонга в Тихом океане, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия находился в 366 километрах к северу от города Нукуалофа. Глубина залегания очага землетрясения составила 40 километров. Информации о возможных пострадавших или повреждениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Мексики. Эпицентр сейсмособытия находился в 10 километрах от города Салина-Крус на глубине 25,6 километров. Пострадавших не было.