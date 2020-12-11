Париж, , 00:34 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поддержал бывшего президента страны Николя Саркози, которому угрожает до четырех лет лишения свободы в рамках дела о коррупции.

В своем интервью на телеканале France Info в четверг, 10 декабря, Дарманен выразил «личную поддержку» и «доверие» Саркози, назвав последнего «честным человеком».

«Я часто говорю с Николя Саркози по телефону. Недавно мы даже завтракали вместе… Это человек, который многое сделал для нашей Республики. Он был великим президентом», — заверил глава МВД.

Напомним, 9 декабря завершилось рассмотрение дела Николя Саркози, обвиняемого в создании «коррупционного соглашения» с собственным адвокатом Тьерри Эрзогом, согласно которому Саркози якобы собирался«оказать помощь» тогдашнему генеральному прокурору в Кассационном суде Жильберу Азиберу в виде высокого поста в Монако в обмен на предоставление данных по расследованию дела о нелегальном финансировании его президентской компании в 2007 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря Национальная финансовая прокуратура Франции потребовала для Саркози наказания в виде четырех лет лишения свободы по делу о коррупции, два из которых — без права на условно-досрочное освобождение.

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