Париж, , 00:22 — REGNUM Лидер французской крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обвинила президента страны Эммануэля Макрона в «радикализме» из-за закона о сепаратизме, одобренного правительством 9 декабря и закрепляющего «верховенство принципов Республики».

В своем интервью France Inter в четверг, 10 декабря, Ле Пен заявила, что в то, что президент «будто бы борется против сепаратизма», «более невозможно верить».

«В частности, когда президент Республики просит, чтобы был составлен список лиц арабского или африканского происхождения, для меня это — сепаратизм, для меня это — радикализм», — пояснила политик.

Марин Ле Пен «Когда мы объясняем исламизм как последствие наших собственных ошибок, как последствие неудачной интеграции во французское общество, мы возвращаемся к неприемлемому оправданию исламизма, который не имеет никакого отношения к этим причинам».

«Этому закону не хватает всего. В нем ничего нет ни об иммиграции, ни об идеологии исламизма», — добавила Ле Пен.

Напомним, согласно новому закону, каждая ассоциация, зарегистрированная на территории Франции, должна будет подписать контракт о соблюдении республиканских ценностей для получения государственных субсидий. Если ассоциация не будет соблюдать контракт, она должна будет вернуть сумму выплаченных субсидий государству. Те ассоциации, которые правительство посчитает исламистскими, будут закрыты.

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