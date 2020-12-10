Кадерейта, , 23:47 — REGNUM Пять человек пострадали в результате взрывов на нефтеперерабатывающем заводе в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики. Об этом сообщил 10 декабря губернатор региона Хайме Родригес Кальдерон.

«Спасательная служба проинформировала меня о том, что два взрыва вследствие скопления газа произошли на НПЗ в муниципалитете Кадерейта», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Сообщается, что пострадавшие с лёгкими травмами были доставлены в больницу государственной нефтегазовой компании Pemex, где им оказывается необходимая помощь.

Губернатор заверил, что ситуация на предприятии в настоящее время находится под контролем.