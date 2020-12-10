Мехико, , 23:27 — REGNUM На крупном нефтеперерабатывающем заводе государственной компании Pemex в Мексике произошло два взрыва, 10 декабря сообщает агентство Reuters.

Авария произошла на НПЗ Кадерейта в мексиканском штате Нуэво-Леон. Известно, что по меньшей мере пять человек получили ранения.

Аварии на нефтяных предприятиях в Мексике нередко связаны с хищениями нефтепродуктов, в частности, нелегальными «врезками» в нефтепроводы.

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