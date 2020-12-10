Ростов-на-Дону, , 22:49 — REGNUM Ростовские коммунальщики устранили дефект теплотрассы в переулке Семашко. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Аварийные бригады оперативно завершили ликвидацию последствий прорыва теплосети. В 17:30 мск было объявлено об успешном проведении работ. Затем последовало подключение потребителей к отоплению.

Напомним, что в зону отключения теплоснабжения попали более трёх десятков жилых домов.

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