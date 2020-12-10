Сургут, Югра, , 20:33 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) в детском саду № 47 «Гусельки» отмечена вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ» со ссылкой на местное отделение Роспотребнадзора.

Вспышка инфекции случилась на минувшей неделе. Семь детей заразились, один ребёнок был госпитализирован, но его уже выписали из медучреждения.

Однако в связи с инфекцией в детском саду закрыли три группы. Проводится расследование по статье 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).