Азов, Ростовская область, , 20:17 — REGNUM В Ростовской области под следствие попал директор департамента имущественно-земельных отношений Азова. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 10 декабря.

Чиновник задержан по делу о незаконной передаче в собственность физическому лицу 40 земельных участков. По подозрению в превышении должностных полномочий ранее был задержан глава администрации Азова. Ущерб, причинённый муниципалитету, превышает 100 млн рублей.

«По уголовному делу выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2020 года сообщалось о том, что директор азовского ДИЗО предстанет перед судом за предоставление в собственность физлицам находящиеся в госсобственности земли, площадь которых составила 15 га. Сумма ущерба превысила 48 млн рублей.

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