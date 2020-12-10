Ханты-Мансийск, , 19:41 — REGNUM В Югре проводится проверка по факту гибели рабочего на кустовой площадке Ай-Пимского месторождения нефтегазодобывающего управления «Нижнесортымскнефть». Об этом сообщает пресс-служба СУ КР по ХМАО.

По предварительным данным, 34-летний помощник бурильщика ПАО «Сургутнефтегаз» погиб утром 9 декабря 2020 года при проведении ремонтных работ на буровой установке, так как не принял меры к обеспечению безопасности. Мужчина упал с высоты более 3,5 метров и скончался от полученных травм на месте происшествия.

Следствие выясняет все обстоятельства происшествия.