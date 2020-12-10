Москва, , 18:50 — REGNUM Издание НИА «Федерация» сообщает об одиночных пикетах, проходящих в эти дни более чем в 30 городах России. Их участники выступают в защиту видеоблогера Андрея Дейнеко, задержанного на прошлой неделе по обвинению в причинении телесных повреждений заместителю директора Николо-Архангельского кладбища Кобе Мезврешвили. «Хотя, — как отмечает НИА «Федерация», — на опубликованных видеосвидетельствах общения Дейнеко и Мезврешвили, происходившего в присутствии полицейских и многочисленных свидетелей, видно, что Андрей к Мезврешвили и близко не подходил».

Как пишет НИА «Федерация», Дейнеко и его небольшой канал «Смертельно опасно» прославились тем, что «на протяжении долгого времени он с товарищами методично вскрывал ужасающую коррупцию, многочисленные поборы, незаконное предпринимательство и уход от налогообложения в сфере ритуального бизнеса Москвы и Подмосковья».

«Особенно эффектным было расследование незаконного расширения кладбища в Митино, проводимого московским похоронным монополистом ГБУ «Ритуал». Тогда, — подчеркивает НИА «Федерация», — территорию кладбища расширяли за счет строительного и даже бытового (!) мусора».

Издание напоминает также о законопроекте о похоронном деле, внесенном единороссом Антоном Жарковым. «Главное в этом проекте., — подчеркивает НИА «Федерация», — закрепление на федеральном уровне монополизации похоронной сферы».

«С каждым днем положение в нашей экономике становится все труднее контролируемым, — резюмирует … — Сейчас власти и бизнес-сообществу нужно остановиться и «выдохнуть», начав диалог друг с другом. Иначе скоро каждый российский журналист снова скажет: «ЯМы Иван Голунов».