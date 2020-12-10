Вашингтон, , 18:16 — REGNUM Жителю штата Калифорния предъявлены обвинения в убийстве и насилии над детьми, сообщает 10 декабря издание Los Angeles Times.

В одном из домов города Ланкастер были найдены тела двух обезглавленных детей 34-летнего Мориса Джуэла Тейлора.

Полиция прибыла к дому после сообщений соседей о возможной утечке газа. Внутри были найдены обезглавленные тела 12-летнего мальчика и 13-летней девочки. По ряду признаков, тела детей на протяжении пяти дней оставались в доме. Отец показывал их еще двоим сыновьям, которых держал в отдельных комнатах без еды.

Тейлору предъявлены обвинения в убийстве и в насилии над детьми. Семья, в которой случилась трагедия, не состояла на учете в окружном департаменте по делам детей и семьи.

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