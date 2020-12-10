Колтуши, Ленинградская область, , 18:06 — REGNUM В Ленинградской области поймали с поличным муниципального депутата, который вместе с сообщником пытался вывезти с заброшенной железной дороги рельсы. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Об этом 10 декабря сообщили в следственном управлении СКР по Ленинградской области.

Рельсы Ural-66

Попытка кражи была пресечена сотрудниками полиции 7 декабря. Как уточнили в СУ СКР, двое мужчин, 1980 и 1985 годов рождения, позарились на железнодорожный рельс в лесополосе на перегоне железнодорожных станций «Лебяжье — Краснофлотск» в поселке Форт Красная Горка в Ломоносовском районе Ленинградской области. С помощью троса и автомобиля они подцепили рельс и оттащили его на расстояние, после чего стали распиливать газорезочным оборудованием на куски.

Но довести свой преступный умысел до конца подозреваемые не смогли, так как были задержаны с поличным сотрудниками полиции при патрулировании территории. В соответствии со сведениями, представленными РЖД, общая стоимость похищенного имущества составила бы около 15 тысяч рублей.

«Следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в ведомстве.

Отметим, по данным издания 47news, задержанные — депутат Лебяженского поселения от «Единой России» Евгений Будаев и его знакомый Шамиль. Мужчины пояснили, что рельс им понадобился, чтобы соорудить дорогу к своей пилораме.