Нижний Новгород, , 17:42 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в торговле наркотиками. Об этом сообщили в региональном управлении министерства внутренних дел России сегодня, 10 декабря.

В ходе личного досмотра у 30-летнего мужчины в кармане брюк обнаружили пакет с 98,4 грамма мефедрона.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Сейчас полиция пытается выяснить, где нижегородец раздобыл наркотики, а также установить личности его возможных подельников.