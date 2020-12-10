Тюмень, , 17:41 — REGNUM В Тюмени обнаружен и ликвидирован подпольный покерный клуб. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники полиции и Росгвардии пресекли деятельность подпольного игрового заведения, которое располагалось в квартире обычного жилого дома по улице Ленина.

Отмечается, что 52-летний организатор клуба тщательно конспирировал работу клуба. Его посещали постоянные и проверенные клиенты, которые могли попасть в квартиру лишь по рекомендации или поручительству.

На момент визита правоохранителей, в клубе находились 10 игроков и два крупье. Изъяты игральные фишки, покерный стол, карты и другие доказательства противоправной деятельности.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 171.2 УК РФ («Незаконная организация проведения азартных игр»). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.