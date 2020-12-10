Хельсинки, , 16:20 — REGNUM На АЭС Олкилуото произошла аварийная ситуация, из-за которой произведено отключение второго энергоблока станции, сообщает 10 декабря Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK).

АЭС Олкилуото Hannu Huovila

По утверждению управления, авария произошла около 14:00 мск, радиационная обстановка остается в норме, выбросов радиации не происходило.

«Управление радиационной и ядерной безопасности (STUK) получило информацию 10 декабря примерно в 13.00 (14 мск) о серьезной аварийной ситуации на втором блоке атомной электростанции Олкилуото, которая привела к аварийной остановке. Радиация от АЭС не попала в окружающую среду, и радиационная обстановка в окружающей среде нормальная», — указано в сообщении STUK.

Владелец АЭС, компания Teollisuuden Voima, подтвердила факт аварийной ситуации и заявила о начале расследования инцидента.

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