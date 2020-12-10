Салехард, 10 декабря 2020, 16:16 — REGNUM На Ямале неблагоприятные метеоусловия задержали авиарейс Салехард-Ноябрьск. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
В связи с метелью 10 декабря 2020 года в аэропорту Салехарда рейс авиакомпании «Ямал» Салехард-Ноябрьск перенесён на 11 декабря 2020. Количество пассажиров на борту — 49 человек.
Транспортной прокуратурой осуществляется надзор за оказанием услуг задержавшимся пассажирам, которые предусмотрены федеральными авиационными правилами.