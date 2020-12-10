Киев, , 16:01 — REGNUM В Одессе сегодня, 10 декабря, мужчина угрожал взорвать гранату в одном из ресторанов города.

Подробности инцидента сообщает пресс-служба полиции Одесской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, правонарушитель, держа руку под курткой, сообщил администрации кафе, что у него граната, которую он собирается взорвать, после чего потребовал вызвать полицию.

Когда силовики прибыли на место, после нескольких минут переговоров, мужчина был задержан. Предоставленная им информация о взрывном устройстве была ложной.

Полиция отмечает, что нарушитель заявил, что к неправомерным действиям его «подтолкнула сложная жизнь».

Пресс-служба отмечает, что начало уголовное производство, решается вопрос о задержании фигуранта дела.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине в последнее время регулярно бывают инциденты с использованием гранат. Так, в конце ноября во Львовской области мужчина, угрожая предметом, похожим на гранату (после задержания оказалось, что это и была настоящая граната РГД-5), завладел деньгами в сумме 1500 грн и мобильным телефоном, после чего скрылся.