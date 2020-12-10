Варшава, , 15:59 — REGNUM Взрыв у комиссариата в столице Польши был предотвращён местной полицией, сообщил 10 декабря журналистам представитель полицейского управления Сильвестр Марчак.

Мужчина 23 лет пытался устроить взрыв у здания комиссариата. Он находился за рулём автомобиля. Подробности происшествия Марчак описывать не стал.

Злоумышленник, ранее привлекавшийся к ответственности за разбой, задержан. Выяснилось, что он испытывает неприязнь к правоохранительным органам. Ведётся расследование уголовного дела о попытке убийства.