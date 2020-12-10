Самара, , 15:46 — REGNUM Карантин в двух неблагополучных по бешенству животных населенных пунктах введен в Самарской области. Соответствующие постановления главы региона Дмитрия Азарова 10 декабря опубликованы на сайте областного правительства.

Согласно опубликованным документам, территории поселка Каменный Дол сельского поселения Утевка Нефтегорского района и села Ореховка сельского поселения Летниково Алексеевского района признаны неблагополучными по бешенству животных. В связи с этим в них вводится карантин с 10 декабря текущего года по 10 февраля 2021 года.

Отмечается, что в этих населенных пунктах на время карантина запрещается проводить выставки собак и кошек, торговля домашними животными, вывоз кошек и собак за пределы неблагополучных населенных пунктов.

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