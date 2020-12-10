Ростов-на-Дону, , 15:34 — REGNUM Следственный комитет РФ раскрыл громкое дело об убийстве пятилетней давности, совершённое в Ростове-на-Дону, и направил материалы в Генпрокуратуру РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 10 декабря.

Вооружённое нападение на семью предпринимателя в Ростове-на-Дону было совершено в ночь на 5 октября 2015 года. Следователи полагают, что организатором преступления стал Сергей Хохлачёв, возглавлявший банду, которая в 2015—2016 годах совершила несколько вооружённых нападений на банки и ювелирный магазин в Ростовской области. Имея при себе обрез винтовки, пистолет и холодное оружие, трое злоумышленников проникли в дом предпринимателя. Преступники связали вернувшихся хозяина дома и членов его семьи, требуя под угрозой расправы деньги и ценности. Бандитам удалось похитить имущество на общую сумму более 4,6 млн рублей. Хозяин дома был убит.

«Раскрыть преступление удалось, в том числе, благодаря обнаружению в ходе следствия в удалённом от места преступления регионе похищенного номерного предмета и установления факта его реализации одним из участников банды, а также благодаря проведению генетических экспертиз», — уточнили в ведомстве.

Уголовное преследование главаря банды прекращено в связи с его смертью в 2017 году. В отношении остальных членов группировки — Арсена Казиева и Алексея Садохина — было возбуждено уголовное дело по п. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 162 «Разбой» и п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».