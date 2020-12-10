Кострома, 10 декабря 2020, 14:57 — REGNUM В городе Нерехта Костромской области трое школьников осквернили воинский мемориал Вечный огонь. Об этом со ссылкой на сообщение местной жительницы сообщает газета «Нерехтская правда».
Инцидент произошёл 9 декабря 2020 года. Юноши поджигали петарды от Вечного огня и кидали их в мемориал.
В УМВД по Костромской области ИА REGNUM подтвердили факт происшествия. Трое 11-летних школьников найдены, с ними проводят «профилактическую работу». Ущерб мемориалу не причинён.
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