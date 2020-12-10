Махачкала, , 14:56 — REGNUM Тела троих человек были обнаружены утром 10 декабря в одной из квартир в дагестанском селе Бабаюрт. Предварительно, они погибли от отравления угарным газом из-за неисправности газовой печи, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По информации регионального минздрава, погибли трое взрослых мужчин.

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Отметим, что с наступлением холодов население начинает активно использовать газовое оборудование, при этом не всегда соблюдая правила безопасности. Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Махачкале от отравления угарным газом погибла целая семья: 16-летний подросток и его родители.