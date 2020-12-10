Уфа, , 14:49 — REGNUM Жилой дом с находящимися в нем детьми загорелся в Башкирии. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Пожар Tammy Sue

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 9 декабря в Туймазинском районе спасатели получили сообщение о пожаре в жилом доме в с. Серафимовский. Прибыв на место происшествия, они установили, что огонь бушует в бревенчатом одноэтажном доме размером 6×10 м. В результате они быстро ликвидировали возгорание.

Было установлено, что на момент возгорания в доме находились девочка 2014 года рождения и мальчик 2012 года рождения. Ребенок 2007 года рождения в этот момент находился в школе. Во время возгорания сработал пожарный извещатель. Мальчик услышал его звук, быстро взял свою сестренку за руку и увел из горящего дома на улицу.

Сообщается, что во время пожара никто не пострадал.

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