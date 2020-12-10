Шарья, Костромская область, , 14:21 — REGNUM Костромские полицейские и представители Управления ФСБ по Костромской области задержали жителя Шарьи, пытавшегося продать холодное оружие времён Третьего рейха. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Штык-нож и чехол от него УМВД России по Костромской области

Мужчина намеревался сбыть штык-нож от винтовки «Маузер» за 35 тысяч рублей. По словам задержанного, оружие в качестве антиквариата ему подарил тесть.

В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.4 статьи 222 УК РФ «Незаконный сбыт, хранение и перевозка оружия и его составных частей». Шарьинцу грозит до 2 лет лишения свободы.