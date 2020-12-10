Ереван, , 14:23 — REGNUM Свыше 40 человек задержали в ходе протестной акции, участники которой требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, у здания правительства в Ереване. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе полиции Армении.

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«На данный момент в полицейские отделения доставлены 42 участника акций протеста», — приводит сообщение пресс-служба армянских правоохранителей РИА Новости.

Также известно, что полицейские начали задерживать участников акции протеста после того, как часть последних заблокировала центральный проспект Тиграна Меца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что полицейские задержали в ходе акции протеста у здания правительства Армении в Ереване 29 протестующих.