Арский район, Татария, , 14:45 — REGNUM Проверку исполнения законодательства в сфере организации школьного питания провела прокуратура Арского района Татарии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском ведомстве.

В числе нарушений выявлено не согласование с Роспотребнадзором примерного двухнедельного меню для учащихся 5−11 классов. В нескольких школах к работе допустили сотрудников, не прошедших гигиеническое обучение и обязательное медицинское обследование. Бракеражная документация ведется не в полном объеме, не проводится комиссионная оценка блюд, не хранятся должным образом суточные пробы. Фактический рацион питания вообще не соответствует утвержденному меню. Помимо этого имеются факты повторения одних и тех же блюд. К списку нарушений добавились еще и не соблюдения сроков годности, а также условий хранения продуктов питания.

Для устранения выявленных нарушений в адрес начальника районного управления образования и директоров школ внесены представления. Виновные лица после рассмотрения актов прокурорского реагирования привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИА REGNUM напоминает, в казанских школах создадут систему родительского контроля за питанием детей. Городскому управлению образования поручено собрать директоров школ и актив родителей на обучающий семинар, в котором познакомят со стандартом организации питания в образовательных учреждениях.

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