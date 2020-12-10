Андижан, Узбекистан, , 13:43 — REGNUM В одном из многоэтажных домов узбекистанского Андижана произошел взрыв бытового газа, сообщили 10 декабря в пресс-службе генеральной прокуратуры Узбекистана.

Сообщение о пожаре поступило ночью 9 декабря в Андижанское областное управление по чрезвычайным ситуациям. Пожарные прибыли на место происшествия в 1:07 (8 декабря 23:07 мск). Возгорание было ликвидировано через девять минут.

Причиной взрыва стала утечка газа. Жительница квартиры попыталась включить свет, что привело к взрыву. Трое жителей были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

Глава Андижанского областного газового управления Хуршид Кадыров сказал, что жильцы квартиры использовали газовый насос в бытовых целях.