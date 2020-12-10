Барнаул, , 13:31 — REGNUM В Барнауле вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, который 7 февраля 2020 года, находясь в состоянии наркотического опьянения, совершил насилие над ребёнком. Подробности сегодня, 10 декабря, сообщает помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

Следствиям удалось доказать в суде, что жертву злоумышленник выбирал, обходя квартиры в жилых домах. Постучав одну из них, мужчина представился почтальоном и попросил находящегося в ней 10-летнего ребенка открыть дверь. Зайдя в жилище, он продемонстрировал мальчику телефонную видеозапись порнографического содержания, а затем совершил в отношении него иные действия сексуального характера, тем самым нарушив его нормальное психическое развитие и нравственное формирования личности.

В суде насильник получил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на один год.