Улан-Удэ, , 12:52 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ полиция объявила в розыск 12-летнюю девочку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, накануне днём, 9 декабря она ушла в школу и не вернулась.

Мать школьницы обратилась к правоохранителям на следующий день. Предположительно она может находиться у знакомых.

Пропавшая девочка европейский внешности, 158 см ростом, с чёрными волосами. Была одета в удлинённую куртку золотисто-бежевого цвета с капюшоном, бежевую шапку и чёрные ботинки.

«При себе имела рюкзак серого цвета с красными вставками. Особые приметы: на правой брови выбрита маленькая полоска», — добавили в ведомстве.

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