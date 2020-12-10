Посёлок городского типа Усть-Абакан, Хакасия, , 12:45 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели ребёнка в результате пожара возбуждено в Усть-Абаканском районе Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Смертельный пожар произошёл 9 декабря в комнате общежития в посёлке Усть-Абакан. Двухлетнего ребёнка нашли мёртвым с выраженными признаками термического воздействия. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительной версии следствия, в комнате общежития жила женщина с тремя детьми (два года, пять и десять лет). Вечером она ушла в магазин, оставив в комнате младших детей одних. О пожаре матери сообщил старший мальчик, вернувшийся домой в момент возгорания.

Женщина прибежала домой. В коридоре она обнаружили одного из сыновей. Двухлетнего мальчика не удалось спасти из-за сильного задымления и ограниченной видимости.

Возможные причины пожара — неисправность электропроводки либо неосторожное обращение с источниками огня.

Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Хакасии с начала 2020 года зарегистрировано 2184 пожара.

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