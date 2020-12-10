Новосибирск, , 12:44 — REGNUM В Новосибирске в рамках расследования уголовного дела об избиении подростками женщины-таксиста и угоне её автомобиля возбуждено ещё одно уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, что ранее в отношении четверых жителей Первомайского района Новосибирска, трое из которых несовершеннолетние, было возбуждено дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершённое группой лиц по предварительному сговору, совершённое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья».

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«В отношении одного из фигурантов возбуждено ещё одно уголовное дело. 23-летний молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления»)», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время он находится под арестом.