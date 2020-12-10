Рязань, , 12:43 — REGNUM Короткое замыкание в электрощитовой произошло 10 декабря в здании детского сада №112 в Рязани. Детей оперативно эвакуировали сотрудники дошкольного учреждения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Сообщение о задымлении в электрощитовой детском саду на улице Советской армии поступило на пульт дежурного в 08:35. Сотрудники дошкольного учреждения немедленно вывели детей в соседний детский сад № 4. В 08:45 на место прибыли пожарные расчёты и в течение нескольких минут ликвидировали задымление. По данным городского управления образования и молодёжной политики, электрощитовую отремонтируют до конца дня.

Проверку по факту возгорания в детском саду начали в прокуратуре Октябрьского района Рязани, на место происшествия выезжал и.о. прокурора района Михаил Печников. Ход и результаты проверки взяты на контроль прокуратуры области, добавили в пресс-службе надзорного ведомства.