Ростов-на-Дону, , 12:24 — REGNUM Ростовские коммунальщики устраняют очередной порыв на теплотрассе. В результате аварии без тепла остались 34 жилых дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 10 декабря.

Авария с утечкой на теплопроводе произошла в переулке Семашко рядом с домом № 51. На месте происшествия работают две аварийные бригады ООО «Ростовские тепловые сети» в составе восьми человек и шести единиц техники.

Возобновить подачу тепла планируется до конца суток.

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