Улан-Удэ, , 12:22 — REGNUM Землетрясение в Бурятии, зарегистрированное рано утром 10 декабря, обошлось без последствий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

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По данным ведомства, эпицентр сейсмособытия находился в 16 км от села Дубинино, в дельте реки Селенга на территории Кабанского района. Магнитуда в эпицентре составила 5,3. При этом толчки ощущались на территории Улан-Удэ, а также шести районов.

«По состоянию на 15.00 (мест) все объекты функционируют в штатном режиме, жизнеобеспечение населения не нарушено. Жертв и разрушений нет», — отметили в управлении.

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