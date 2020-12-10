Иркутск, , 12:19 — REGNUM Учитывая состояние жилого и социального фонда в Иркутской области и Бурятии, произошедшее близ Байкала землетрясение может стать хорошим поводом попросить у федерального центра помощи на ремонт и сейсмоукрепительные работы. Такое мнение высказали авторы популярного в Сибири телеграм-канала buzoters_and_crows:

«Землетрясения в Сибири кроме байкальских недр провоцируют Саянский разлом и сближение (со скоростью до 4 см в год) Индийской и Евразийской тектонических плит. Поэтому весь юг Сибирского федерального округа считается сейсмоактивным. И если мелкие толчки — привычное дело и предмет научных наблюдений, то более серьезные колебания — настоящая беда для людей и головная боль для властей.

Два сильнейших за последние десять лет землетрясения в Туве (декабрь 2011 и февраль 2012) нанесли ущерб в 2 миллиарда рублей. Тогда пострадали более двух тысяч объектов — жилые дома, объекты социальной сферы, коммунальная и транспортная инфраструктура.

В июне 2013 года сильно пострадал Кузбасс: порядка 6600 домов получили повреждения, из них 330 пришлось демонтировать. Ущерб оценили в 700 миллионов рублей. В зону сегодняшнего землетрясения попали 223 населенных пункта Бурятии и восточной части Иркутской области.

Жители Иркутска ощущали толчки магнитудой 5−6 баллов, записали многочисленные видео для соцсетей и вспомнили, что в последний раз так трясло 22 сентября. В 18 иркутских школах слегка осыпалась штукатурка, появились небольшие трещины в детсадах и спорткомплексах, закрыли КДЦ «Россия». Жилые дома еще обследуют — о серьезных повреждениях пока не сообщают.

Об ущербе от этого землетрясения заявят чуть позже. Но можно сделать прогноз, что насчитать могут не менее, чем на 100 миллионов рублей. Качество жилого и социального фонда в Иркутской области и Бурятии совсем не идеальное, а возраст более чем солидный. А тут хороший повод попросить у федерального центра помощи на ремонт и сейсмоукрепительные работы».

Следите за развитием событий в трансляции: «Мощное землетрясение на Байкале — трансляция»

Как уже сообщало ИА REGNUM, землетрясение с эпицентром в Кабанском районе Бурятии произошло 10 декабря 2020 года в 5:44 по местному времени. Интенсивность в эпицентре составила 7,6 балла. На территории Иркутской области ощущались подземные толчки силой 5−6 баллов. В этом году это уже четвертое крупное сейсмособытие на Байкале.

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