Майминский район, Алтай, , 12:14 — REGNUM Следователи в Республике Алтай начали проверку по факту сообщений о невыплате заработной платы истопникам котельных домов культуры в семи поселениях Майминского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Информация об этом появилась в СМИ. Предварительно установлено, что конкурс на оказание услуг истопников в районе выиграла компания из Новосибирской области. При этом 14 работников не получали зарплату с октября.

«Ни руководство коммерческой организации, ни представители администрации Майминского района не принимают мер к ликвидации образовавшейся задолженности», — отметили в следствии.

Следователи в рамках проверки намерены установить все обстоятельства, причины невыплаты, а также дать оценку действиям виновных лиц. Кроме того, в СК оценят эффективность работы местных властей в связи с инцидентом.

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