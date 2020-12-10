Кызыл, , 12:05 — REGNUM Следователи в Туве предъявили обвинение в убийстве семимесячной девочки, замёрзшее тело которой было найдено в Кызыле 6 декабря. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР, в причастности к преступлению обвиняется 48-летняя знакомая родителей ребёнка.

Накануне, 5 декабря, они вместе распивали спиртные напитки.

«Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, женщина забрала семимесячного ребёнка супругов, вышла из дома, по пути следования уснула на улице. Очнувшись, она обнаружила, что ребёнок замерз», — отметили в ведомстве.

Женщина в настоящее время задержана и решением суда заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Добавим, что мать погибшей девочки ранее была лишена родительских прав в отношении двух своих детей. Как сообщало ИА REGNUM, в связи со случившимся глава региона Шолбан Кара-оол призвал не стесняться изымать детей у пьющих родителей.

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