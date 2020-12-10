Иркутск, , 12:01 — REGNUM Землетрясение, произошедшие сегодня, 10 декабря, в Бурятии, не относится к мощным. Об этом ученый-сейсмолог Виктор Боков сообщил Nation News. По его словам, мощных землетрясений в данной местности не ожидается.

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«Если и будет потряхивать, то слабо», — сказал Виктор Боков.

Говоря о причинах произошедшего сейсмического события, Боков отметил, что речь идёт об остаточном напряжении в земной коре, которое формируется за счет тектонических и эндогенных процессов. А триггером стало резкое изменение атмосферного давления, а также продолжительное напряжение в одном и том же месте.

«Разрушения начинаются от амплитуды 6,6, а такая амплитуда не относится к мощным землетрясениям», — сказал он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 декабря 2020 года в 5:44 по местному времени в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение, мощность которого в эпицентре составила 7.6 баллов. Толчки силой 5−6 баллов ощущались на даже на территории Иркутской области. Жертв и разрушений нет, но в Иркутске нашли социально значимые объекты, на которых образовались трещины. За последние три месяца 2020 года это второе сильное землетрясение на Байкале.

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