Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга лошадь откусила мужчине нос в результате неосторожности самого человека. Потерпевший госпитализирован. Об этом 10 декабря ИА REGNUM рассказал источник в медицинских кругах.

«У мужчины ампутирован нос. Он был доставлен в больницу», — рассказал собеседник агентства.

По данным издания «Фонтанка», инцидент произошел на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского вечером в среду, 9 декабря. 25-летний потерпевший в состоянии алкогольного опьянения приставал к женщине на лошади.

Несмотря на то, что всадница неоднократно предупреждала мужчину, что животное может укусить, он продолжил обнимать лошадь. В результате чего та его «цапнула» за лицо.