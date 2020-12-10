Владивосток, , 11:38 — REGNUM Во время рабочего визита во Владивосток полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в Приморье отменили режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Вечером 10 декабря режим чрезвычайной ситуации регионального характера был снят.

Режим ЧС действовал с 20 ноября 2020 года. Он был введён на второй день ледяного циклона, который бушевал в Приморье несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев на заседании совета во Владивостоке заявил, что правительство РФ совместно с МЧС России, руководством Приморья, Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики проведёт детальный анализ ликвидации последствий стихии в регионе.