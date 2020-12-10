Амстердам, , 11:39 — REGNUM Некоторые документы о противокоронавирусной вакцине от компаний BioNTech и Pfizer попали в руки хакеров, атаковавших Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Об этом говорится в заявлении BioNTech.

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Ранее стало известно о кибератаке на EMA. Агентство и правоохранители приступили к подробному расследованию. Пока неизвестно, что хакеры собираются делать с полученной информацией.

В BioNTech отметили, что EMA проинформировало компанию об инциденте и о том, что злоумышленники получили «доступ к некоторым документам, связанным с нормативным представлением вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer». Эти данные хранились на сервере EMA.

ЕМА отвечает за изучение результатов испытаний вакцин, выносит собственные заключения и рекомендации по использованию препаратов на пространстве ЕС.

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