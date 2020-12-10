Бисау, , 11:19 — REGNUM Гибель более 2000 бурых стервятников в Гвинее-Бисау в этом году была связана с колдовскими ритуалами, передаёт RFI Kiswahili со ссылкой на заявление исследователя Мохаммеда Энрикеса.

Учёный рассказал, что головы, лапы и когти стервятников часто используются в западноафриканской стране для обрядов и ритуалов.

Он сказал, что с февраля многие туши птиц были обнаружены обезглавленными.

«Считается, что части тела… птиц приносят удачу и особые силы», — заявил Энрикес.

Токсикологические исследования показали, что многие птицы были отравлены метиокарбом, пестицидом, запрещенным в Европе.

С момента первоначальной гибели сотен бурых стервятников в феврале были и другие сообщения о гибели птиц в районах Бафата и Габу на востоке Гвинеи-Бисау и в архипелаге Биссагос на западе страны.

В Гвинее-Бисау проживает около 22% популяции находящихся на грани исчезновения бурых стервятников, по данным Birdlife International.