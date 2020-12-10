Улан-Удэ, , 11:09 — REGNUM В ТГК-14 заявили об отсутствии повреждений на своих объектах в Бурятии после мощного землетрясения, произошедшего утром 10 декабря. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе теплогенерирующей компании, ТЭЦ, котельные и тепловые сети работают в штатном режиме.

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В частности, были осмотрены оборудования и здания на ближайшей к эпицентру Тимлюйской ГЭС, а также теплосетях посёлка Каменск. Повреждений не обнаружено.

«В столице Бурятии энергетические объекты «ТГК-14» работают в штатном режиме, повреждений или отключений работы оборудования не выявлено. Землетрясение не повлияло на энергоснабжение республики и города», — отметили в компании.

Тем не менее, энергетики обратились к жителям Улан-Удэ с просьбой сообщать о всех обнаруженных повреждениях на теплосетях, провалах или случаях выхода воды на поверхность.

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