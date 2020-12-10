Стокгольм, , 11:10 — REGNUM 40 шведских хозяйств по разведению норок «пострадали» от коронавируса. Многие опасаются, что в Швеции возникнет аналогичная ситуация, как в Дании. Однако главный ветеринарный врач Швеции Карл Столь заверяет, что подобного в стране не произойдет. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Напомним, что в прошлом месяце правительство Дании решило убить всех норок в стране после того, как мутировавшая форма коронавируса распространилась от норок к людям на нескольких фермах. С тех пор из Дании в интернете стали появляться жуткие изображения животных, погребенных на военном полигоне, отмечают журналисты.

По данным журналистов издания, в Швеции норки были уничтожены, как минимум на 40 фермах. 13 хозяйств по разведению животных располагаются в Блекинге.

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