Ижевск, , 10:50 — REGNUM В Верховный суд Удмуртии поступила апелляция экс-главы Удмуртии Александра Соловьёва, осуждённого за получение взяток. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судейского сообщества республики.

Рассмотрение апелляции на приговор суда назначено 2 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, Соловьёв был задержан в апреле 2017 года. Установлено, что в 2014—2016 годах бывший глава республики получил от представителей организаций, которые строили мостовые переходы через реки Кама и Буй, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

14 октября текущего года Завьяловский районный суд Удмуртии назначил бывшему главе республики наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 275 млн рублей.

В ходе следствия был наложен арест на имущество бывшего чиновника — более 20 объектов недвижимости: жилые дома, квартиры и нежилые помещения, земельные участки. Арестованы также транспортные средства — автомобили, снегоходы. Кроме того, был наложен арест на доли участия в уставных капиталах организаций, денежные средства, слитки золота.

В ноябре Генеральная прокуратура РФ в рамках Федерального закона «О противодействии коррупции» предъявила иск к бывшему главе Удмуртии, членам его семьи и подконтрольным им фирмам об обращении в доход государства имущества стоимостью свыше 200 млн рублей. Бывший чиновник, его родственники и связанные с ними лица в период с 2006 по 2017 год приобрели 75 объектов недвижимости — квартиры, дома, землю. При этом совместный доход их не превысил 24 млн рублей, а стоимость всей приобретенной недвижимости составила 169 млн рублей.

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